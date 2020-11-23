Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü

Habertürk televizyonunda yayınlanan TekeTekBilim programında Fatih Altaylı'nın konuklarıyla birlikte yayını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatinden kaçmadı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı ve bilim adamlarına teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."