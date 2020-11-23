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  3. 23 Kasım 2020 08:25

Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan konuklarıyla birlikte maske takarak yayın yapan Fatih Altaylı'ya teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Koca'dan Fatih Altaylı'ya maske teşekkürü
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Habertürk televizyonunda yayınlanan TekeTekBilim programında Fatih Altaylı'nın konuklarıyla birlikte yayını maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek gerçekleştirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkatinden kaçmadı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı ve bilim adamlarına teşekkür etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı ve topluma her zaman ışık tutan değerli bilim insanlarımıza, maske takarak ve mesafeye dikkat ederek programa katıldıkları için teşekkür ediyorum."

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