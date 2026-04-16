''Saldırgan gözaltına alınıp serbest bırakıldı'' haberini yapan muhabir gözaltında!

Şanlıurfa Siverek'teki okul saldırısıyla ilgili "Saldırgan olaydan bir gün önce gözaltına alınıp serbest bırakıldı" haberi yapan Sabah gazetesi muhabiri Lütfü Yalgı, sabaha karşı gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 14 Nisan günü Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırının yankıları sürüyor.

Olayda 16 kişiyi yaralayan ve ölü ele geçirilen 19 yaşındaki Ö.K. ile ilgili yapılan bir haber, Sabah gazetesi muhabiri Lütfü Yalgı’nın gözaltına alınmasına neden oldu.

İletişim Başkanlığı Haberi Yalanlamıştı Söz konusu iddianın kamuoyunda geniş yer bulmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bir açıklama yayımlamıştı.

DMM, saldırganın olaydan önce gözaltına alındığı veya tutuklandığı yönündeki iddiaların "tamamen asılsız" olduğunu ve gerçekle hiçbir bağı bulunmadığını duyurmuştu.

Başkanlığa bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) yaptığı açıklamada, Sabah gazetesi yerine bu iddiayı aktaran başka bir sosyal medya hesabının paylaşımına yer verilerek “Şanlıurfa’daki saldırganın olaydan bir gün önce tutuklanıp serbest bırakıldığı yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçekle hiçbir bağı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.