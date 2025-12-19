  1. Anasayfa
  Saran Digital Studios Genel Müdürü Burcu Şenbakar'a EGA'dan İkinci Liderlik Ödülü"

Saran Digital Studios Genel Müdürü Burcu Şenbakar’a EGA’dan İkinci Liderlik Ödülü"

Saran Digital Studios Genel Müdürü Burcu Şenbakar’a EGA’dan İkinci Liderlik Ödülü"
Güncelleme:

Saran Digital Studios’un (SDS) Genel Müdürü Burcu Şenbakar, eğlence sektörünün saygın uluslararası kuruluşlarından Entertainment Globalization Association (EGA) tarafından hazırlanan “Top 100 Professionals in Content Localization/İçerik Yerelleştirme Alanındaki En iyi 100 Profesyonel” listesinde bu yıl da yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Şenbakar, üst üste ikinci kez “Liderlik” kategorisinde, içerik yerelleştirme alanında dünyadaki en etkili ilk 20 lider arasında gösterildi.

Saran Group şirketlerinden Saran Digital Studios (SDS), medya, içerik yerelleştirme ve erişim hizmetleri alanlarında uluslararası standartlarda projeler üretmeye devam ediyor. EGA’nın Dünya genelinde büyüme, liderlik, girişimcilik ve yenilikçilik kriterleri doğrultusunda yürüttüğü kapsamlı değerlendirme ve oylama süreci sonucunda Burcu Şenbakar, “Top 100 Professionals in Content Localization/İçerik Yerelleştirme Alanındaki En iyi 100 Profesyonel”  listesinde “Liderlik” kategorisinde yer alarak, sektörün global ölçekte en etkili isimleri arasında konumlandı. Geçtiğimiz yıl elde ettiği bu prestijli başarının ardından bu yıl da listede yer alması, Şenbakar’ın içerik yerelleştirme alanındaki stratejik vizyonunun ve sürdürülebilir liderliğinin güçlü bir göstergesi oldu.

Disney, Amazon Prime Video, Warner Bros Discovery, Sony Pictures, Netflix ve Türk Hava Yolları gibi dünya çapında önde gelen markalarla yürütülen iş birlikleriyle dikkat çeken Saran Digital Studios, Burcu Şenbakar’ın liderliğinde içerik yerelleştirme ve erişim çözümlerinde sektöre değer katmayı sürdürüyor. SDS, yenilikçi yaklaşımı ve güçlü yönetim vizyonuyla, önümüzdeki dönemde de içerik yerelleştirme alanında küresel ölçekte fark yaratan projelere imza atmayı hedefliyor.

