  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Schafer halkla ilişkiler ajansını seçti

Schafer halkla ilişkiler ajansını seçti

Schafer halkla ilişkiler ajansını seçti
Güncelleme:

Türk züccaciye sektörünün köklü markalarından Schafer kurumsal ve ürün odaklı halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteği için Canyaş İletişim'i seçti.

2004 yılından itibaren züccaciye sektöründe faaliyet gösteren, özgün tasarım anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer markası, stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Etiketler Schafer halkla ilişkiler ajansı Canyaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenmedik ayrılık iddiası
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 kişi öldü
CNN Türk canlı yayınında skandal! Türkiye bunu da gördü
İzleyici isyan etti Yalı Çapkını'nda senaryo değişti
Akşener ve Erdoğan'ı böyle ''ti''ye aldı
Türkiye'de yıllardır görülmüyordu! Kabus geri döndü, vaka sayısı artıyor
Nusret sinek avlıyor! Fiyatları gören fenomenin gözleri fal taşı gibi açıldı
Alkollü içecek satışına bir kısıtlama daha
Karamollaoğlu seçimi kazanacak adayın ismini verdi
İstanbul'un 2 asırlık genelev sokağı tarihe gömüldü