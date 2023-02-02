Schafer halkla ilişkiler ajansını seçti

Türk züccaciye sektörünün köklü markalarından Schafer kurumsal ve ürün odaklı halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteği için Canyaş İletişim'i seçti.

2004 yılından itibaren züccaciye sektöründe faaliyet gösteren, özgün tasarım anlayışıyla bir dünya markası olma yolunda hızla ilerleyen Schafer markası, stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.