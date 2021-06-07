Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten dikkat çeken karar
Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda hedef aldığı Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş, bu akşamki programa çıkmadı. Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığı belirtildi.
Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı üzerine yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum Paramount Otel'inde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu.
YILLLIK İZNE ÇIKTI
Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk, Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.
NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9'uncu bölümünde Habertürk TV'de sunuculuk yapan Veyis Ateş'ten bahsetmişti.
Peker, dünkü videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol