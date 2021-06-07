  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten dikkat çeken karar

Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten dikkat çeken karar

Sedat Peker'in hedef aldığı Veyis Ateş'ten dikkat çeken karar

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in son videosunda hedef aldığı Habertürk TV sunucusu Veyis Ateş, bu akşamki programa çıkmadı. Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığı belirtildi.

Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı üzerine yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum Paramount Otel'inde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu.

YILLLIK İZNE ÇIKTI
Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk, Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.

NE OLMUŞTU?
Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9'uncu bölümünde Habertürk TV'de sunuculuk yapan Veyis Ateş'ten bahsetmişti.

Peker, dünkü videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti. 

Fatih Altaylı’dan Veyis Ateş hakkında ilk yorumFatih Altaylı’dan Veyis Ateş hakkında ilk yorumMedya

 

Etiketler sedat peker veyis ateş habertürk yıllık izin
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sosyal medya fenomenine ''sevgili'' şiddeti
Koronavirüste tarihi keşif: Hastalıktan koruyan gen bulundu
Koronavirüste şoke eden iddia: Pandemiden önce aşıyı bulmuş
MetroPOLL'ün ''mafya'' anketinde dikkat çeken ayrıntı
Yaz günü kış havasına hazır mısınız ? Sıcaklıklar düşüyor, yağmur geliyor
Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atınca...
Kim Milyoner Olmak İster'de 125 bin liralık soru geceye damga vurdu
AK Parti'den ''Peker'in iddiaları araştırılsın'' çağrısına yanıt
Dolar, Euro ve Altın ''nerede kalmıştık'' deyip zirveye demirledi
Mayıs'ta en çok satan otomobil markaları belli oldu