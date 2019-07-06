SETA, 200 sayfalık raporla gazetecileri fişledi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmalar Vakfı (SETA), yeni yayımladığı “Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları” başlıklı raporda, yabancı basının Türkçe servislerinde çalışan gazetecileri hedef aldı.

Birgün gazetesinden Burak Abatay'ın haberine göre raporda, gazeteciler özgeçmişleriyle tek tek listelenerek, yaptıkları retweet’ler ve daha önce hangi gazetelerde çalıştıkları rapor şeklinde kamuoyuyla paylaşıldı.

SETA, yayımladığı yeni raporda yabancı basında çalışan gazetecileri hedef aldı. Raporda, BBC Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Voice of America (Amerika’nın Sesi) gibi basın kuruluşlarının Türkiye servislerinin, “Türkiye için kritik olaylardaki tavrının ölçülmeye çalışıldığı” iddia edildi.

İsmail Çağlar, Kevser Hülya Akdemir ve Seca Toker imzalı 196 sayfalık raporda, gazetecileri ve yabancı basının Türkiye servisini hedef alan ifadeler yer aldı.

BBC Türkçe, Sputnik Türkçe, Deutsche Welle Türkçe, Amerika’nın Sesi, Euronews Türkiye, CRI Türk ve Independent Türkçe’nin hedef gösterildiği ve “Uluslararası medya organlarının Türkiye uzantılarını incelemek üzere hazırlandığı” iddia edilen raporda, bu kuruluşların “Türkiye algıları üzerine oldukça kapsamlı analizler” sunuldupu öne sürüldü.

‘HEDEF GÖSTERİLDİ’

Dış basını inceleme iddiasıyla hazırlanan raporda, adı geçen kurumlarda çalışan tüm gazetecilerin özgeçmişleri, sosyal medya etkileşimleri ve daha önce çalıştıkları kurumlar yer alıyor. Ayrıca, gazetelerin yayın politikalarının eleştirildiği raporda, bu kurumlar “algı çalışması yürütmekle” suçlanıyor.

‘DOLAŞIMA SOKMA’ VURGUSU

Öte yandan raporda, gazetecilerin Twitter hesaplarında retweet yaptıkları tweet’ler de bulunuyor ve gazetecilere, bazı gelişmeleri ve haberleri “dolaşıma sokmak” vurgusuyla suç isnat edercesine ifadeler yer alıyor.

Raporda eski BirGün editörü Onur Erem hakkında da, “Gündemdeki siyasi konulara dair paylaşımlarda bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten yargılanan Evrensel gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Polat’ı savunan paylaşımları retweet ederek tekrar dolaşıma sokmuştur” ifadeleri yer alıyor.

‘HABER PAYLAŞMA’ SUÇU

Raporda ayrıca, ifşa edilen gazeteciler hakkında sıklıkla, “BirGün, T24, Bianet, Evrensel, Cumhuriyet, Diken, DW Türkçe ve Sınır Tanımayan Gazeteciler gibi hükümet karşıtı söylemleriyle ön plana çıkan mecraların haberlerine yer verdiği görülmektedir” şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

Ayrıca gazetecilerin birçok kişisel bilgileri de raporda yer aldı. Raporda ‘Uluslararası Medya kuruluşlarına Öneriler’ kısmında ise “Medya aracının çalışanlarını bu noktada denetlemesi ve haber diline siyasi kimliğinin yansımamasına özen göstermesi gerekmektedir” denilerek, adeta gözdağı verildi.

BİRGÜN PAYLAŞMAK SUÇ!

Tüm raporda 31 kez ‘BirGün’den bahsedilirken, gazeteci Neyran Elden’in DW Türkçe’ye hazırladığı BirGün’ün 15. yaş videosu için de şunlar aktarıldı:

“Türkiye’de basın özgürlüğü hakkında BirGün’ün on beş yaşına girmesi üzerine DW Türkçe’ye hazırladığı video haberi dikkat çekicidir. Haberde Türkiye’de eleştirel yayın yapan Cumhuriyet, Evrensel, Sözcü ve BirGün gibi sayılı mecranın kaldığı ancak hepsinin devlet baskısıyla mücadele içerisinde olduğu iddia edilmiştir. Twitter’da genellikle BirGün, DW Türkçe ve BBC Türkçe paylaşımları yapmıştır.”

‘FİŞLEME’ TAVSİYESİ

Raporun son kısmındaki “Kamuya öneriler” başlığının altında ise, yurttaşlara adı geçen basın kuruluşlarını şikâyet etme tavsiyesinde bulunuldu.

Raporun ilgili bölümü şöyle:

“Her bir mecranın “şikayet ve öneri” bölümü bulunmaktadır. Özellikle doğrudan hükümeti hedef alan haberlerde yanlış bir içerik ve tutum tespit edildiğinde ilgili mercilere itiraz ve uyarıda bulunulmalıdır.”

RAPORU SAVUNDU: İDEOLOJİK KAYGILAR BİZİ İLGİLENDİRMEZ

Gazetecileri fişleyen raporun yazarlarından SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü İsmail Çağlar, tepki çeken rapora ilişkin açıklama yaptı.

Kamuran Saran’ın “Basın çalışanlarını amatörce fişleme çalışması. Koca düşünce kuruluşunu iyice rezil bir duruma düşürdüğünüz için utanmalısınız” şeklindeki eleştirisine “Tamamen açık kaynaklardan toplanan bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bilgilerde herhangi bir hata varsa bizimle paylaşın. düzeltir, özür dileriz. Gerisi ideolojik yargılarınızdır, bizi ilgilendirmez” diye yanıt verdi.

GÜLEN CEMAATİ’NİN ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞMIŞ

Gazetecilerin fişlendiği raporu hazırlayan isimlerden olan İsmail Çağlar, bir dönem Gülen Cemaati’ne ait Fatih Üniversitesi’nde çalışmış.

İlim Yayma Cemiyeti, Önder, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı, TÜRGEV ve Değerler Eğitimi Merkezi tarafından 23-24 Kasım 2013’te düzenlenen “Kuruluşunun 100. Yılında İmam-Hatip Liseleri Uluslararası Sempozyumu”na Çağlar da Fatih Üniversitesi kimliğiyle panelist olarak katılmış.

Çağlar’ın, SETA’nın internet sitesinde bulunan özgeçmişinde Fatih Üniversitesi geçmişinden bahsedilmemesi dikkat çekti.

Çağlar’ın SETA sitesinde yer alan özgeçmişi şöyle:

“Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümn’nde lisans eğitimini bitiren İsmail Çağlar, yüksek lisans ve doktorasını Hollanda Leiden Üniversitesi’nde yaptı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde öğretim üyesi olan Çağlar, aynı zamanda SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörüdür. İlgi alanları arasında medya-siyaset ilişkileri, sosyal tarih, modernleşme ve din-devlet ilişkileri bulunmaktadır.”