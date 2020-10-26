Sevilay Yılman'ın yazıları sona erdi

Mahkeme üyesi Engin Yıldırım’ın ’ışıklar yanıyor’ paylaşımına sosyal medyadan ilk destek verenlerden biri Habertürk köşe yazarı Sevilay Yılman’dı.

Yılman, tweete ‘Mesaj derin, İnşallah hep böyle yanar bu ışıklar’ cevabı verince büyük tepki çekmişti, darbe imasına destek vermekle suçlanmıştı.

Tweetini silse de, tepkiler devam etmişti, hatta Hürriyet yazarı Nedim Şener Habertürk canlı yayınında ‘buranın yazarı darbe imasına destek verdi’ demişti.

Tüm bu yaşananlardan sonra Sevilay Yılman’ın haberturk.com’daki köşesi için yeni bir yazı kaleme almaması ve ekranda hiç boy göstermemesi dikkatlerden kaçmadı.

Medyaradar’ın haberine göre, Habertürk’ün en tepe isminin, yani Turgay Ciner’in rahatsızlığıyla, Yılman’ın yazıları sona erdi.



