Sezon finaline damga vuran sahne

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştıkları ‘İstanbullu Gelin’, önceki akşam sezon finaliyle ekrana geldi. Finale damgasını vuran ise Aslı Enver’in sahneleri oldu. Enver’in, ABD yapımı ‘Get Out’ filmindeki sahnelerin benzeriyle ekranda olması takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Ülkemizde 21 Nisan 2017’de ‘Kapan’ adıyla vizyona giren filmdeki görüntüler, bire bir olarak dizide kullanıldı.



İngiliz oyuncu Daniel Kaluuya’nın başrolünde yer aldığı yapımdaki düşme sahneleri, efekt ve ışıklandırmaları değiştirilmeden Aslı Enver’li haliyle yayınlandı. Kaluuya’nın hipnoz yöntemiyle karanlığa çekilip sürekli düştüğü anlar, ‘İstanbullu Gelin’de hamile olan Enver’in bebeğini kaybettiğini öğrenmesiyle başladı. Hastanede yatan ve ruhsal boşluğa düşen oyuncunun durumu, aynı teknikle izleyiciye yansıtıldı. Reytingleri oldukça yüksek olan dizinin ‘alıntılı sezon finali’ne başvurması izleyenleri şaşırttı.