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  3. 04 Eylül 2020 12:23

Show TV ''Cumhuriyet'' kelimesini sansürledi!

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’un dün akşam tekrar yayınlanan eski bir bölümünde uygulanan sansüre kimse akıl sır erdiremedi.

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Show TV’de yayınlanan başarılı komedi programı Güldür Güldür Show’un eski bölümü dün akşam kanalda tekrar yayımlandı.

Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki “Cumhuriyet” ifadesi sansürlendi.

Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:

- Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.

- Ne demek yani bu?

- Merzifon Cumhuriyet’i ilan ediyoruz demek.  

- Cumhuriyet ne demek?

- Bizim gibiler dükü tuttu demek.”

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