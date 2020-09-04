Show TV ''Cumhuriyet'' kelimesini sansürledi!

Show TV’de yayınlanan başarılı komedi programı Güldür Güldür Show’un eski bölümü dün akşam kanalda tekrar yayımlandı.
Ancak yayınlanan skecin son sahnesindeki “Cumhuriyet” ifadesi sansürlendi.
Skecin sansürsüz son sahnesindeki diyalog şöyle:
- Yeter artık bu halkın sizin gibi sözüm ona soylulardan çektiği. Artık Merzifon’u Merzifonlular yönetecek.
- Ne demek yani bu?
- Merzifon Cumhuriyet’i ilan ediyoruz demek.
- Cumhuriyet ne demek?
- Bizim gibiler dükü tuttu demek.”
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