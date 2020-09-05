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  3. 05 Eylül 2020 15:57

Show TV'den ''Cumhuriyet'' sansürü için ilk açıklama

Show TV’de yayınlanan Güldür Güldür Show’da ‘cumhuriyet’ ifadesini sansürledi. Sansürün kamuoyunda tepkiyle karşılanmasının ardından, Show TV yetkilileri, ‘Cumhuriyet’ kelimesinin bir skeçte ‘biplenmesine’ ilişkin açıklamada bulundu.

Show TV'den ''Cumhuriyet'' sansürü için ilk açıklama
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Yetkililer; amaçlarının Cumhuriyet’e saygısızlık değil bilakis ‘dükü tutmak’ ifadesiyle aynı cümlede geçmesini istememeleri olduğunu belirtti. Amaçlarının lanse edildiği üzere Cumhuriyet’e saygısızlık yapmak olmadığını belirten yetkililer, “Aksine Cumhuriyet ile ‘dükü tutmak’ tabirini aynı cümlede geçirmek istemediğimiz için cümlede her iki tabiri de bipledik” ifadelerini kullandı.

Hem hukuki olarak sorun olma ihtimalinin hem de Cumhuriyet’e saygısızlık olarak algılanabileceğinin bu kararı almalarına neden olduğunu belirten yetkililer, “Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

Show TV ''Cumhuriyet'' kelimesini sansürledi!Show TV ''Cumhuriyet'' kelimesini sansürledi!


 

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