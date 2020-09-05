Show TV'den ''Cumhuriyet'' sansürü için ilk açıklama

Yetkililer; amaçlarının Cumhuriyet’e saygısızlık değil bilakis ‘dükü tutmak’ ifadesiyle aynı cümlede geçmesini istememeleri olduğunu belirtti. Amaçlarının lanse edildiği üzere Cumhuriyet’e saygısızlık yapmak olmadığını belirten yetkililer, “Aksine Cumhuriyet ile ‘dükü tutmak’ tabirini aynı cümlede geçirmek istemediğimiz için cümlede her iki tabiri de bipledik” ifadelerini kullandı.

Hem hukuki olarak sorun olma ihtimalinin hem de Cumhuriyet’e saygısızlık olarak algılanabileceğinin bu kararı almalarına neden olduğunu belirten yetkililer, “Böyle bir tutum içinde bulunmamız söz konusu olamaz” diye konuştu.

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