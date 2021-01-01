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  3. 01 Ocak 2021 17:02

Show TV'den Pınar Gültekin skandalı!

Show TV'nin magazin programında, Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in görüntüleri ''Bu hikayede yanan ben oldum'' şarkısı eşliğinde yayınlanması tepki çekti.

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Show TV’deki magazin programında, Cemal Metin A. tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde yayınlandı. Yayınlanan görüntüler sosyal medyada tepki topladı. 

Ciner Yayın Holding bünyesinde bulunan Show TV’de yayımlanan magazin programında, “2020’nin Olayları” adlı seride, 27 yaşındayken Muğla’da Cemal Metin A. tarafından öldürülen Pınar Gültekin’in görüntüleri “Bu hikayede yanan ben oldum” şarkısı eşliğinde paylaşıldı.

Bu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı.

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