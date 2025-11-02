  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Şirin Payzın İtalya'daki tarihi sarayda evlendi

Şirin Payzın İtalya'daki tarihi sarayda evlendi

Şirin Payzın İtalya'daki tarihi sarayda evlendi
Güncelleme:

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan tarihi Palazzo Contarini Polignac sarayında iş insanı Turgay Gümüş ile dünya evine girdi.

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik şehrinde Grand Canal üzerinde bulunan Palazzo Contarini Polignac sarayında Turgay Gümüş ile evlendi. 

OdaTV'nin haberine göre 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş'ün nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. 16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nihat töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi. 

Payzın'ın hayatını birleştirdiği iş insanı Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Gümüş,  İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor. Gümüş'ün ürettiği üç şaraptan iki tanesi, (Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023) dünyada referans kabul edilen Decanter Dergisi'nin 2024 yılı Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalyaya layık görüldü.

OdaTV.com

text-ad
Etiketler Şirin Payzın turgay gümüş evlendiler nikah
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu Günlerdir hastanede yatan ünlü isme sonunda teşhis konuldu 62. Altın Portakal Film Festivali'nde Tavşan İmparatorluğu'na 7 ödül birden! 62. Altın Portakal Film Festivali'nde Tavşan İmparatorluğu'na 7 ödül birden! Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Güzel sunucunun kalça estetiği yalalamasına partnerinden dikkat çeken destek Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Yıllardır süren miras davası sonrası İstanbul Boğazı'nın 200 yıllık yalısının yeni sahibi belli oldu Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Hande Erçel ve Barış Arduç'lu Aşk ve Gözyaşı dizisinin fişi çekildi! Yağmur felakete yol açtı: Heyelanda 21 kişi öldü Yağmur felakete yol açtı: Heyelanda 21 kişi öldü Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! Bugün güneşin keyfini çıkarın... Yağışlı havalar geri dönüyor! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! AK Parti ve MHP eriyor... AK Parti ve Erdoğan'ın oy kaybettiği seçmen grupları belli oldu! Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı Altın Portakal'ın kırmızı halısında ünlü isimlerin şıklık yarışı Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var! Emekli polis av tüfeğiyle katliam yaptı! Ölü ve yaralılar var!
Eskişehir'de Cadılar Bayramı kutlamasında 3 gözaltı: ''Bira kasalarıyla haç işareti yaptılar'' Eskişehir'de Cadılar Bayramı kutlamasında 3 gözaltı: ''Bira kasalarıyla haç işareti yaptılar'' Türkiye'nin UNESCO mirası antik zenginliği artık geceleri de gezilebilecek! Türkiye'nin UNESCO mirası antik zenginliği artık geceleri de gezilebilecek! Sınır kapısında dev operasyon: Forklift ile taşıdılar! Sınır kapısında dev operasyon: Forklift ile taşıdılar! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Cumhurbaşkanlığı'ndan 50 bin canın katili, bebek katili Öcalan için dikkat çeken mesaj! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi! Kolonlarında çatlaklar oluşan apartman gece yarısı tahliye edildi!