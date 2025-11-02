Şirin Payzın İtalya'daki tarihi sarayda evlendi

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik kentinde bulunan tarihi Palazzo Contarini Polignac sarayında iş insanı Turgay Gümüş ile dünya evine girdi.

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'nın Venedik şehrinde Grand Canal üzerinde bulunan Palazzo Contarini Polignac sarayında Turgay Gümüş ile evlendi.

OdaTV'nin haberine göre 57 yaşındaki Payzın ile iş insanı Gümüş'ün nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. 16'ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini ailesi için inşa edilen sarayda oldukça zarif bir evlilik törenini tercih eden çift, nihat töreni sonrası konuklarına özel yemek ve içkili bir eğlence düzenledi.

Payzın'ın hayatını birleştirdiği iş insanı Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Gümüş, İzmir'in Çeşme ilçesinde butik bir şaraphanede şarap üretimi gerçekleştiriyor. Gümüş'ün ürettiği üç şaraptan iki tanesi, (Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023) dünyada referans kabul edilen Decanter Dergisi'nin 2024 yılı Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalyaya layık görüldü.

OdaTV.com