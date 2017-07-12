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  3. 12 Temmuz 2017 11:59

Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !

15 Temmuz darbe girişimini anlatan Uyanış filminin fragmanı büyük şok yarattı. Filmde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi öldürülüp, başına silah dayadılar...

Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını konu aldığı iddia edilen ve vizyona girmesi ile büyük tepki çeken "Reis" filminin yapımcısı Ali Avcı yeni bir proje ile büyük bir skandala imza attı.

Referandum öncesi yayınlanan ve tamamen çıkarcı bir bakış açısıyla yapılan ve gişede çakılan 'Reis' filminden sonra şimdi de 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' isimli bir rezaletle milletin büyük tepkisini çekti.

Fragmanın tanıtım metninde, "Filmin tüm sahne ve efectleri bitmemesine rağmen yoğun talep baskı üzerine yayınlanmıştır. 9 Adet kısa kısa fragman olarak hazırlanmış Filmimizin 1. Fragmanı beğenilerinize sunulmuştur." ifadelerinin yer alması da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması da yer aldı.

Bu akıl almaz görüntüler büyük tepki toplarken, filmle ilgili nasıl bir yasal süreç başlatılacağı merak konusu oldu.

 
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ali avcı , reis , uyanış