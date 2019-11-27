Skandal sözlerin sahibi Nurettin Yıldız’a takipsizlik!

İlahiyatçı Nurettin Yıldız, ağustos ayında paylaştığı bir videoda, “Fıkıh açısından yani dinimizin hükümleri açısından tek sorun kadının direksiyon başında yanında mahremi yokken 90 kilometreden fazla araç kullanmasıdır. Çünkü Peygamber efendimiz kadının 90 kilometreden fazla bir yere bir tane, iki tane, üç tane kadın da olsa yanında mahremi olmadığı sürece gitmesini yasaklamıştır. Bu nedenle mesela İstanbul'dan Bolu'ya bir hanımefendi araç kullanarak veya başka bir bayanın aracına binemez” şeklinde sözler söylemişti.

KAMUOYUNDA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kamuoyunda büyük tepki toplayan olaya ilişkin Avukat Begüm Gürel'in Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine ilahiyatçı Yıldız hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan soruşturma başlatıldı.

SAVCILIK: CİNSİYET FARKLILIĞINA DAYALI AŞAĞILAMA YOK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Nurettin Yıldız hakkında suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Savcılık kararında, Yıldız'ın açıklamasının niteliği ve haber yapıldıktan sonraki sürece bakıldığında kamu güvenliği açısından herhangi bir tehlikenin çıkmadığını kaydetti. Yıldız'ın dini konuda sarf etmiş olduğu cümlelerin aşağılama kastı ve niteliği olmayan ifade özgürlüğü kapsamında kalan ibareler içerdiğini ve halkın bir kesimini din veya cinsiyet farklılığına dayanarak aşağılama niteliğinde olmadığının anlaşıldığını belirterek, takipsizlik kararı verdi.