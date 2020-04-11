Sokağa çıkma yasağı hakkında Nagehan Alçı'dan ilginç yazı

Dün gece açıklanan sokağa çıkma yasağının ardından ortaya çıkan görüntüler, yasağın açıklanma zamanı ile ilgili tartışmaları da berberinde getirdi.

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgeyi bir gün önce hazırladığı ortaya çıkmıştı.

Ancak kararın son dakika alındığını savunan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'Akıl tutulması' başlıklı bugünkü yazısında bu görüntülerin ardından önümüzdeki hafta vaka sayısının patlayacağını belirtti.

Alçı'nın yazısı şöyle:

Saatlerdir ne yapacağımı, ne yazacağımı şaşırmış durumdayım. İzmir’den, Ankara’dan, İstanbul’un çeşitli semtlerinden fotoğraf ve videolar telefonuma yağıyor.

Sanki dışarıda bayram alışverişi var! Sırt sırta manavından, fırınına, marketinden kasabına adeta yağmalıyor insanlar. Caddelerde ambulanslar gidemiyor. Bu nasıl bir akıl tutulması?

Fırınların, sucuların açık olduğu bu iki günde kimse açlıktan ölmez ama eminim bu gece binler enfekte oldu ve içlerinden yüzlercesi ölecek.

Dünden sonra sokaklar çok daha tehlikeli artık…

Güneşli bir haftasonu sokağa çıkmayı yasaklamak bence çok doğru bir karar fakat neden bu kararı açıklamak için akşam saatleri beklendi? Gündüz açıklansa hazırlıklar daha sakin ve temkinli olmaz mıydı? Ya da uygulamaya geçtiği saatlerde ilan edilse? Yani kimse sokağa çıkamasa daha iyi değil miydi? Acil ihtiyaçlar için zaten fırın, eczane, sucu açık ve zaten haftalardır alarm durumunda yaşıyoruz…

Acaba bu karar son dakika mı alındı?

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Bana gelen bilgiler bu yönde. Sağlık Bakanı basın toplantısı yaparken henüz böyle bir karar yoktu. Hatta Sağlık Bakanlığı ekibinin şaşkın olduğunu ve aylardır verdikleri mücadelenin heba olacağı endişesi taşıdıklarını söyleyebilirim.

Buraya Ortaköy’den bir görüntü koyuyorum. Bunun gibi dört bir yandan gelen yüzlercesi var. Önümüzdeki hafta vaka sayısı maalesef tavan yapacak…