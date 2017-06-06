''Sokakta yemek yiyen kadın dayak yer''

TV 8’deki Ramazan programında konuşan Prof. Dr. Cevat Akşit, Ramazan ayında oruç tutamayanlara "Ramazan'a saygı" nasihatı verirken "sokakta yemek yerlerse dayak yerler, dinen dayak yerler" dedi, sosyal medya karıştı.

Bekir Köse’nin TV 8’de sunduğu “Sahur Vakti” programının 5 Haziran tarihli yayınında Prof. Dr. Cevat Akşit isimli ilahiyatçı konuk oldu.

Bekir Köse’nin TV 8’de sunduğu “Sahur Vakti” programında Prof. Dr. Cevat Akşit oruç tutmayanların dışarıda yemek yememesi gerektiğini söyledi.

Cevat Akşit, ayrıca kadınların regl döneminde oruç tutma durumlarıyla ilgili bir soruya oruç tutmasalar da dışarıda yemek yememeleri gerektiğini söyledikten sonra, “O hayızlı kadınlar da biz tutmuyoruz diye sokakta bir şey yiyemezler. Dayak yerler ha bak. Dinen dayak yerler. Gizli yesinler” ifadelerini kullandı.