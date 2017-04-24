Sosyal medyada 'sazanlama' uyarısı

Bilişim hukuku uzmanları, sosyal medya kullanıcılarının, hesaplarının çalınması veya adlarına sahte sayfalar açılması halinde yapılacak paylaşımlardan kendilerinin sorumlu tutulamayacağına ilişkin yayınladıkları metinlerin (sazanlama), bazı hassas dönemlerde toplumu korkuya sevk etme ve algı oluşturma amaçlı yayıldığı uyarısını yaptı.

Hukukçular, "Sosyal medyada terörü destekleyenler hakkında kovuşturma açılacağının söylenmesi üzerine bunu fırsat bilen bazı art niyetli insanların, görüşlerini sevmedikleri insanları zor duruma düşürmek için harekete geçip, Facebook’ta profil resimlerinizi alarak sizin adınıza sahte hesaplar açarak sizin adınıza teröre destek verebilir ya da hoş olmayan paylaşımlar yapabilirler." şeklinde devam eden metinlerin paylaşılmasının hukuki olarak hiçbir geçerliliğinin olmadığını, özellikle referandum sonrası gibi önemli dönemlerde bu metinlerin arttığını ifade etti.

Avukat Sertel Şıracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hem bilişim şubedeki memur arkadaşlarımız hem de uzman cumhuriyet savcılarımız bu konuyu bildikleri için böyle bir konu önüne geldiğinde, hemen şahısları yakalayalım demezler." dedi.

Avukat Burçak Ünsal da "Son dönemde ülkemizde internet üzerinden işlenen suçların artmasını fırsat bilenler bir de 'sosyal medya üzerinden teröre destek verenler hakkında kovuşturma' şeklinde veya 'Beğenmezseniz sayfamız silinecek', 'Beğenirseniz Facebook falanca yere 1 dolar bağış yapacak' gibi birçok viral ortaya çıkardılar." şeklinde konuştu.

Ünsal, bu gibi cümlelerin amacının kullanıcıyı küçük düşürmek, onların itibarını ve güvenilirliğini zedelemek olduğunu ifade ederek, bu gibi tek taraflı Facebook postları ile yapılan uyarıların hiçbir bağlayıcılığı ve hukuki hükmünün olmadığını söyledi.