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Söylemeden Olmaz ekibinden canlı yayında ''Narin'' şov

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Beyaz TV ekranlarından yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz'da minik Narin için canlı yayında hep birlikte çığlık attı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı programda programın sunucuları Hande Sarıoğlu, Didem Delen, Bilal Özcan ve Pınar Eliçe Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenmiş halde bulunan minik Narin için canlı yayında çığlık attı.

İşi şova döken Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Hande Sarıoğlu'nun "hep birlikte tüm Türkiye çığlık olsun, Narin için atıyoruz" diyerek 3'e kadar saydı ve programın sunucuları hep birlikte çığlık attı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük tepki çekti.

Seyircilerin izlerken şaşkınlık yaşadığı video için yorumlar peş peşe geldi.

 

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