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Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı
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Sözcü Gazetesi'nde yayınlanan bazı haberler nedeniyle açılan davanın daha önce yapılan duruşmalarına katılmayan gazetenin sahibi Burak Akbay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sözcü Gazetesinde yayınlanan bazı haberler nedeniyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bir önceki duruşmasına katılmayan Burak Akbay'ın ifadesinin alınmasına karar veren mahkeme heyeti, yurt dışında olan ve duruşmaya katılmayan Akbay hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. (DHA)

 

DHA

Etiketler burak akbay sözcü sözcü gazetesi
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