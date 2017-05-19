Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’dan açıklama

19 Mayıs umut ve cesaret gününün ilk ışıklarıyla evi polisler tarafından aranan Sözcü gazetesi İmtiyaz Sahibi Burak Akbay’dan ilk açıklama:

“Büyük kurtarıcımız, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsızca dil uzatıldığı şu günlerde bana bu yapılanlar çok normal…

Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doğruları duyurmaya gönül vermiş bir ekibin ferdi olduğum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doğru ve dürüst gazetecilik yaptığım için hedefteyim.

Savcının firari olduğum yolundaki açıklaması ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaşı gibi oyumu kullanmak için Londra’dan İstanbul’a dönüp, vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim…

Referandumun ardından anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasıl firarilik, anlamak mümkün değil.”

BURAK AKBAY KİMDİR ?

1971 senesinde dünyaya gelen İş adamı Burak Akbay İstanbul doğumludur.

Sözcü Gazetesi, AMK Spor Gazetesi, Sık Hayat, Gırgır dergisi, Korkusuz Gazetesi ve Sözcü Kitabevi sahibi olan Akbay Estetik Yayıncılık Aş'nin de kurucusudur.

Merkezi Halkalı Istanbul'da bulunana Estetik Yayıncılık AŞ şirketi, aynı zamanda dünyadaki bir çok gazetenin de Türkiye ve yakın coğrafyadaki basımını ve dağıtımını da yapmaktadır. Burak Akbay bu firmada halen CEO görevini sürdürmektedir. Sözcü Gazetesi Türkiye'nin yüksek tirajlı gazetelerinden biridir.

İngilizce ve Fransızca'yı üst düzeyde bilen Burak Akbay evlidir. Lise eğitimini Özel Dost Lise'sinde üniversite eğitimini ise İsviçre'de Pazarlama ve İdari İşletme bölümünde tamamlamıştır.

Sözcü gazetesini 2007 senesinde kuran Akbay 19 Mayıs 2017 tarihi itibariyle FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.