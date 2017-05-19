Sözcü gazetesine FETÖ operasyonu

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında 'FETÖ/PDY üyesi olmamakla birlikte bu örgüt adına suç işlemek' suçlamasının da aralarında bulunduğu birden çok iddia ile operasyon başlatıldı.

Sözcü Gazetesi'nde sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu dört kişi için gözaltı kararı verildi. Gazetenin İzmir ve İstanbul bürolarında arama yapılıyor. Gazetenin internetten sorumlu müdürü Mediha Olgun gözaltına alındı.

4 GÖZALTI KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazete sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Melda Olgun, Mali İşler Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı da alındı. Polis ekipleri, söz konusu 4 kişinin ikametlerinde arama yaptı.

Kılıçdaroğlu: ''Sözcü’ye operasyon Türkiye’ye operasyondur''

SOSYAL MEDYADA GÜNÜN KONUSU OLDU

FETÖ/PDY soruşturmasında Sözcü gazetesine yönelik düzenlenen operasyon sosyal medyada da günün konusu oldu. Özellikle Twitter'da kullanıcılar bu operasyonu değerlendirirken "#sözcü" hastag'i Türkiye Gündemi'ne girdi.

Can Dündar yurtdıından destek mesajı paylaştı

Twitter hesabından Sözcü'nün bugünkü birinci sayfasını paylaşan Can Dündar, "baskına uğrayan @gazetesozcu'nün bugünkü manşeti.. Kıskançlık yaratmış olmalı.. #SözcününYayınındayız" paylaşımını yaptı.

Mete Yarar'dan da Sözcü paylaşımı

Öte yandan terör uzmanı Mete Yarar da Twitter hesabından "Yazılana göre gazetenin Web sitesinde habere göre işlem yapılıyor ise sözcü Gazetesi haberinden saatler önce otel haritası açık" paylaşımını yaptı.

BURAK AKBAY YURTDIŞINDA

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; savcılığın 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek', 'cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak ve 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak' suçları kapsamında verdiği talimat üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gözaltı işlemi gerçekleştirdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan karar gereği şüphelilerin adreslerinde arama işlemi de yapıldı. Şüphelilerden Burak Akbay'ın yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

ANADOLU AJANSI: 4 GÖZALTI KARARI VAR

AA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ve internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA savcılığın soruşturmayı, “FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek”, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan” suçlarından başlattığını duyurdu. Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince arama ve el koyma kararı alındı. 4 kişinin ikametlerinde arama yaptı. Mediha Olgun'un gözaltına alındığı, Burak Akbay'ın yurtdışında bildirildi.

OPERASYONUN NEDENİ

Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yaptığı otelin adres ve görüntüsünün Sözcü Gazetesi internet sitesinden deşifre edilmesinin de bulunduğu öğrenildi. Bilindiği gibi Erdoğan'ın adresinin deşifre edilmesinden birkaç saat sonra 15 Temmuz kanlı kalkışması başlatılmış ve darbeci askerler Marmaris'teki Grand Yazıcı isimli oteli basmıştı. Baskından 15 dakika önce Erdoğan ailesi ile oteli terk etmiş fakat iki koruması darbecilerce katledilmişti.

İŞTE SÖZCÜ GAZETESİ'NDE YAYINLANAN O HABER

İşte Sözcü gazetesinde FETÖ'nün hain darbe girişimine kalkıştığı 15 Temmuz 2016 tarihinde gazeteci Gökmen Ulu imzasıyla yayınladığı o haber:

SÖZCÜ'NÜN AVUKATLARINDAN İLK AÇIKLAMA

Sözcü gazetesinin avukatları ise kendilerine iletilen bir gözaltı kararı olmadığını söyledi, "Gökmen Ulu'nun evinde polis arama yaptı" dedi. Sözcü avukatı, gözaltı kararı olmamasına rağmen Mediha Olgun'un gözaltına alındığını belirtti. Gazete binasında arama olmadığı belirtildi.

Sözcü gazetesi avukatı Celal Ülgen, operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmanın 6 kez savcı değiştiğine dikkat çeken Avukat Celal Ülgen, “Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor” dedi.

Sözcü gazetesi Avukatı Celal Ülgen konuya ilişkin şunları söyledi:

“Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay’ın şu anda Sarıyer’deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar. Bir Ipad var el konulan. O Ipad’i götürecekler ancak benim bütün ikazlarıma rağmen imajı alınmadı. Aslında imaj almak polisin yararına bir şey. Kendi delilini kendisi yok ediyor. Bunu anlatamıyoruz ne yazık ki. Özellikle FETÖ soruşturmalarında bu türlü imaj almadan yapılan el koyma daha sonra imaj alınmadığı için delil hükmünü kaybedecek. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.”

"Altı defa savcı değişti" diyen Avukat Ülgen şöyle devam etti:

"Her defasında savcı arkadaşlar, ben yetmiş sayfalık çok ayrıntılı ve fotoğraflarla savunma gönderdim, o savunmayı okudular. Hiçbir savcı suç unsuru görmediği için buna cesaret edemedi. Ama en sonunda Batman’dan gelmiş olan bir savcı arkadaş, eski Batman Savcısı, arama ve el koyma kararı veriyor. Arama kararının bir kopyasını istedim, gizlilik kararı nedeniyle bunun örneğini vermek istemediler. Arama kararı bu kapsamda değildir, bunun uyarısını yaptım."

Sözcü gazetesinin avukatlarından İsmail Yılmaz ise DHA'ya yaptığı açıklamada, İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun'un finans müdürü Yonca Kaleli ile İzmir muhabiri Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı olmadığını, sadece arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Yılmaz ayrıca, yapılan aramalarda Burak Akbay'ın bir tablet bilgisayarına el konulduğunu, finans müdürü Yonca Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapmadan evden ayrıldıklarını, muhabir Gökmen Ulu'nun evinde ise aramanın devam ettiğini söyledi. Avukat Yılmaz, Mediha Olgun'un ise gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini söyledi.

Uğur Dündar'dan ''Sözcü'ye operasyon'' yorumu

SÖZCÜ'NÜN İNTERNET SİTESİNDEN AÇIKLAMA

Sözcü gazetesine yönelik operasyonun ardından Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinden de bir açıklama yapıldı. İşte o açıklama:

Türkiye'nin kurtuluş mücadelesine başladığı 19 Mayıs günü Türkiye'nin vicdan sesi olan Sözcü'ye yöneltilen algı operasyonu yurdun büyük bölümünde infial yarattı. Sözcü'nün telefonları kilitlendi. Büyük şehirlerden köylere kadar binlerce noktadan destek telefonları, mailleri yağıyor. Kimse merak etmesin Sözcü susmayacak. Bu ülkenin insanlarının vicdan sesi olmaya devam edecek. Çünkü #SözcüSusarsaTürkiyeSusar



SÖZCÜ 2 EYLÜL 2016'DA "SUSTURMAK İSTİYORLAR" DEMİŞTİ

Sözcü gazetesi 2 Eylül 2016'da "Sözcü'yü susturmak istiyorlar" manşetiyle çıkmıştı. Manşet haberde gazete hakkında 'FETÖ' dosyası hazırlandığı belirtiliyordu. Gazetenin manşet sayfasında "Sözcü üzerindeki baskılar artıyor sevgili okurlar. Anlaşılan o ki Türkiye’nin en etkili gazetesi Sözcü susturulmak isteniyor!" ifadeleri yer almıştı

BUGÜNKÜ SÖZCÜ ATATÜRK MANŞETİYLE ÇIKMIŞTI

İşte Sözcü gazetesinin 19 Mayıs 2017 tarihli birinci sayfası:



