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Sözcü TV test yayınına başladı

Sözcü TV test yayınına başladı
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Usta gazeteci Yılmaz Özdil yönetimindeki Sözcü TV, test yayınlarına başladı.

Uzun zamandır yayın hayatına başlaması beklenen Sözcü TV tüm platformlarda test yayınına başladı.

 

Usta gazeteci Yılmaz Özdil'in genel müdürü olduğu kanalın genel yayın yönetmeni ise Korcan Karar oldu. Karar aynı zamanda Sözcü TV'de ana haber sunacak.

Bir diğer deneyimli isim Ümit Zileli ise kanalın hafta sonu haberlerinden sorumlu olacak.  Kanalın haber müdürü ise Burak Ersemiz oldu. 

 Sözcü TV'nin yayın frekansları şöyle:

Digiturk: 60
D-smart: 93
Turkcell TV Plus: 69
Tivibu: 69
Türksat Kablo TV: 76
Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3

Etiketler sözcü tv test yayını sözcü televizyonu sözcü
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