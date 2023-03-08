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Sözcü TV'de bir istifa daha!

Sözcü TV'de bir istifa daha!
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1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'den sonra Korcan Karar da görevinden istifa etti.

1 Mart'ta yayın hayatına başlayan Sözcü TV'de, Sözcü TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Yılmaz Özdil, dün istifa ettiğini duyurmuştu. 

Yılmaz Özdil'in yerine Alişer Delek getirilmişti. 

Özdil'in istifasıyla başlayan hareketlilik hız hesmeden devam ediyor.

Medyatava'nın haberine göre, Sözcü TV Ana Haber Bülteni sunucusu Korcan Karar, görevinden istifa etti. Karar, bu akşam son kez ana haberi sunacak.

Korcan Karar'la birlilkte yardımcısı da görevinden ayrıldı.

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Etiketler sözcü tv yılmaz özdil korcan karar istifa
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