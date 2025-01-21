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Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi yangın faciasında hayatını kaybetti

Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesi yangın faciasında hayatını kaybetti
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangında Sözcü yazarı Nedim Türkmen ve ailesinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Kartalkaya Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın faciasında Sözcü Gazetesi Yazarı Nedim Türkmen ve ailesi hayatını kaybetti. 

Sözcü Gazetesi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi. Yazarımız, ekonomi medyasının duayen isimlerinden Nedim Türkmen, eşi Ayşe Neva, Çocukları Ala Dora (18) ve Yüce Ata (22) alevler arasından kurtarılamadı."

NEDİM TÜRKMEN KİMDİR?

Nedim Türkmen, 1 Mayıs 1966 tarihinde Ordu'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını da aynı üniversitede yaptı. Ankara Üniversitesi'nde mali ve vergi hukuku derslerine girdi. 2004 yılından bu yana Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksek Okulu'nda Kamu Maliyesi derslerine girmektedir. Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin kurucusu ve sahibidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

1 Haziran 2009'da yapılan Orduspor kongresinde 116 oy ile Orduspor Kulübü Başkanı seçilmiştir. Göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un 26 yıllık Süper Lig özlemine son vermiştir. Dünyaca ünlü teknik direktör Hector Cuper'i Orduspor'un başına getirerek dikkatleri üzerine çekmiştir.

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Etiketler sözcü nedim türkmen kartalkaya otel yangın
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