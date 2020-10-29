Sözcü'de sürpriz ayrılık

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Zeynep Gürcanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesi ile ilişiğimi kestim Bundan böyle Dünya Gazetesi’nde haftada üç gün dış politika üzerine köşe yazısı yazacağım. Paylaşmak istedim...” ifadelerini paylaştı.
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