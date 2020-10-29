Sözcü'de sürpriz ayrılık

Zeynep Gürcanlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sözcü gazetesi ile ilişiğimi kestim Bundan böyle Dünya Gazetesi’nde haftada üç gün dış politika üzerine köşe yazısı yazacağım. Paylaşmak istedim...” ifadelerini paylaştı.