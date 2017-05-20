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  3. 20 Mayıs 2017 10:29

Sözcü'den manidar manşet

Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü adına suç işlemek suçlamasıyla operasyon başlatılmıştı. Sözcü gazetesi bu gelişmeyi bugün bu manşetle protesto etti.

Sözcü'den manidar manşet
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Sözcü gazetesinin boş birinci sayfasında sadece "19 Mayıs Basın Özgürlüğü Özel Sayısı" ifadesi yer aldı.

Sözcü 19 Mayıs'taki gözaltı kararlarını "utanç tablosu" olarak değerlendirdi.

İşte Sözcü'nün o tepkisi:

Sözcü’den 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısı
Gazetemiz bugün 'Sözcü susarsa bakın ne olur' dedi ve Sözcü 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısı ile okurlarının karşısına çıktı. İşte bugünkü arşivlik sayımızın birinci sayfası...

Yıllarca ABD’deki FETO’yla mücadele eden Atatürkçü gazetemize, Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’na başlattığı 19 Mayıs’ta FETÖ operasyonu yapıldı. Sözcü çalışanları, basın tarihinin sayfalarına utanç tablosu olarak geçecek bu algı operasyonu karşısında tek yürek oldu.

Sözcü, bugün 19 Mayıs Basın Özgürlüğü özel sayısıyla okurlarının karşısına çıktı. Ve ‘Sözcü’süz Türk basının ne anlama geldiğini ortaya koydu… İşte; Emin Çölaşansız, Yılmaz Özdilsiz, Uğur Dündarsız, Bekir Coşkunsuz, Saygı Öztürksüz, kısacası ‘boş’ bir gazete ve yazarsız Türk basının ibretlik örneği…

 

Sözcü gazetesine FETÖ operasyonuSözcü gazetesine FETÖ operasyonu

 

1. sayfa , manşet , 19 mayıs , gözaltı , sözcü , protesto