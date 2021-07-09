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Spiker Roksan Kunter, babasının istifa haberini sundu

Bein Sports spikeri Roksan Kunter, meslek hayatının en ilginç anlarından birini yaşadı. Kunter, babası Erman Kunter'in Cholet Basket'teki görevinden istifa ettiğinin haberini canlı yayında sundu.

Fransa'da gelmiş geçmiş en iyi 5 yabancı antrenör arasında gösterilen Erman Kunter, küme düşme potasında aldığı Cholet Basket'i 2009-2010 yılında şampiyonluğa ulaştırmıştı. Tecrübeli antrenör görevinden istifa ettiğini açıkladı. bu olayın ardından Başarılı antrenörün spiker kızı Roksan Kunter, canlı yayında ilginç bir an yaşadı.

3. CHOLET DÖNEMİ SONA ERDİ
Bein Sports ekranlarında sunuculuk yapan başarılı spiker canlı yayında babasının istifa haberini sundu. Aralık 2018'den bu yana Cholet Basket'te görev alan Erman Kunter, Fransız ekibinden ayrıldı. Deneyimli başantrenörün 3. Cholet dönemi böylece sona ermiş oldu.

Etiketler roksan kunter erman kunter istifa canlı yayın
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