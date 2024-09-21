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Spor basınının usta kalemi Ercan Güven hayatını kaybetti

Spor basınının usta kalemi Ercan Güven hayatını kaybetti
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Spor basınının usta kalemlerinden Ercan Güven, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Spor yazarı Ercan Güven, hayatını kaybetti. Milliyet Gazetesi'nde 1980'li yıllardan bu yana görev yapan Güven'in gece geç saatlerde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Geçen günlerde Türk spor basınının duayen isimlerinden Ahmet Çakır 72 yaşında hayatını kaybetmişti. Spor dünyasının önemli isimlerinden art arda gelen vefat haberleri büyük üzüntü yarattı.

Etiketler ercan güven spor yazarı vefat etti
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