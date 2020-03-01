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  3. 01 Mart 2020 11:32

Sputnik çalışanları gözaltına alındı !

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

Sputnik çalışanları gözaltına alındı !
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Rusya merkezli yayın yapan Sputnik isimli haber ajansının Ankara servisinde çalışan 3 kişi, "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye'ye verildi?" başlıklı haber nedeniyle gözaltına alındı.

Rusya merkezli yayın yapan Sputnik-Türkiye adlı haber sitesi üzerinden "Çalıntı Eyalet: Hatay 80 yıl önce neden Fransa tarafından Türkiye’ye verildi?" başlığıyla paylaşılan haberde, Hatay'ın yeniden Suriye toprağı olması gerektiği şeklinde ifadelere yer verildi. Söz konusu paylaşım üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Sputnik Ankara Temsilciliği editörü ve 2 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek.

İHA

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