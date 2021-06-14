Süleyman Özışık el hareketi açıklaması: ''Madem ifşa olduk...''

Suç örgütü lideri Sedat Peker’e yakınlığıyla bilinen Emre Olur, Süleyman Özışık’ın kızının düğününde çekilmiş bir videoyu yayınlamıştı. Özışık’ın videonun sonunda yaptığı hareket dikkat çekmişti. Özışık o hareketin anlamını açıkladı.

Suç örgütü lideri Sedat Peker, Süleyman Özışık2ın kızının düğününe 80 bin TL’lik hediye göndermişti. Özışık ise bu hediyeyi kabul edip, Sedat Peker yazılı çelengin önünde ailesiyle fotoğraf çektirmişti.

Özışık, ayrıca, videoda yaptığı hareketlerle dikkat çekmiş ve kendisinin Sedat Peker’e mesaj gönderdiği iddia edilmişti.

Yayınladığı son videoda iddialara yanıt veren Süleyman Özışık, şunları söyledi:

“Sosyal medyada ve televizyonlarda bu hareketin şifreli bir mesaj olduğunu ve ne anlama geldiğini konuşup duruyorlar. Madem ifşa olduk, ne anlama geldiğini açıklayayım. Aslında diyorum ki, ‘Sedat Bey iki tane SİHA senin için havalandı, gözlerini açık tut ve kaç.’ Gerçekten geri zekalısınız, süzme aptalsınız be kardeşim! Beni FETÖ’cülerle karıştırıyorlar. Geniş Aile dizisinde Ulvi isimli karakterin kullandığı el hareketini ben normal hayatımda esprisine olsun diye kullandığım bir hareket bu. Bunun başka bir anlamı yok. Hakikaten aptalsınız. Da Vinci’nin şifresini çözmüş gibi yorumlar…”