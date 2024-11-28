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Sun Medya Grubu yakında yayın hayatına başlıyor

Sun Medya Grubu yakında yayın hayatına başlıyor
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Türkiye'de yeni bir medya grubu daha yayın hayatına girmeye hazırlanıyor. Sun Medya Grubu yakında yayın hayatına başlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Orhan, ‘’Doğanın ve Dünyanın yeni gelişmelere koştuğu günümüzde Anadolu coğrafyamıza, modern Atatürk Cumhuriyetimize, özgürlüklerimize, bilime, sanata, üretime, eşit paylaşıma katkı için, insanca yaşam sloganıyla’’ Sun Medya Grubu olarak Ocak ayında yayın hayatına başlayacağını duyurdu.

Yeni sezon için ünlü isimlere teklifler götürüldü

Orhan, gazete, dergi, tv, haber ajansı ve prodüksiyon hizmeti ile birçok alanda ses getirecek işlere imza atmayı hedefliyor.

Gazete Sun (günlük), Gazete Ayna (günlük fikir), Dergi Sun (aylık dünya gündemi), Sun TV1 (haber-yorum), Sun TV2 (sağlık), Sun TV3 (spor), Sun TV4 (kültür, sanat, magazin) medya platformlarıyla birçok ünlü televizyon spikeri, gazeteci, program yapımcılarıyla yayıncılık hayatına hazırlanıyor.

Sektörün deneyimli isimleriyle yayın hayatına başlayacak olan Sun Medya Grubu’nun Ankara Yayın Grup Temsilcisi usta gazeteci Ayhan Aydemir oldu.

İstanbul merkezli hizmet vermeye başlayacak olan Sun Medya Grubu’nun Ankara ve İzmir’de bölge temsilcilikleri olacak.

Yönetim Kurulu İsmet Orhan kimdir?

Altı yıl yurt dışında yaşadı ve ekonomi öğrenimi gördü. Ankara’da Arena gazetesini çıkardı; gazetenin Genel
Yayın Yönetmenliği ve Köşe Yazarlığı görevlerini üstlendi. Muhtelif dergi ve gazetelerde makaleleri yayımladı; çeşitli televizyon programlarında yorumcu olarak yer aldı. Anka Ajansı’nın Yayın Koordinatörlüğü görevinde bulundu.

Ortav Medya A.Ş., Bilmed Medya A.Ş. ve NewsHaber.com’u kurdu. Şok gazetesi, Efsane Fotospor Gazetesi, PC Tech ve Game World dergilerini bünyesinde barındıran ABC Medya Grubu’nun Medya Grup Başkanlığı’nı yaptı. Hürriyet ve yurt gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Başbakan Bülent ECEVİT’in siyasi danışmanlığını yaptı. CHP Genel Başkan Kemal KILIÇDAROĞLU’nun Kültür sanat danışmanlığını yaptı. Geçen dönem 5 yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği yaptı. Türk Geriatri Vakfı’nın kurucusu. Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Üyesidir.

Tanrı Şiir Yazmış, Atatürk’ü Biz Öldürdük, Atatürk’ü Ben Öldürdüm, Siyasst Spor Sermaye, Sarışın Türk, O Sarışın Türk, Saat Kaç isimlerinde yayımlanan 7 eseri bulunmaktadır.

Ankara Yayın Grup Temsilcisi Ayhan Aydemir kimdir?

1960 Ankara doğumlu Ayhan Aydemir gazetecilik hayatına Oktay Ekşinin yönlendirmesi ile 1981’de stajyer olarak Hürriyet’te başladı. 5 yıl Hürriyet’te kaldı. 1987’te ise Milliyet’te çalışmaya başladı. Aydemir Milliyet Ankara Gazetesi haber koordinatörlüğü yaptı. Şu an ise Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

Etiketler İsmet Orhan sun medya grubu
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