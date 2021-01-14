Sunucu Sevim Gözay yaşamını yitirdi

"Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.

Gözay'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi;

Yekta Kopan:

Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay

Aylin Aslım:

Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay

Rahşan Gülşan:

Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldum. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! Kavuşturulmuş eller Kavuşturulmuş eller @SevimGozay #sevimgözay

Barış Yarkadaş:

TV 8'in kuruluş sürecinde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.