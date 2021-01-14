Sunucu Sevim Gözay yaşamını yitirdi

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"Popüler” isimli programı hazırlayıp sunan Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.
Gözay'ın hayatını kaybetmesinin ardından birçok sanatçı ve yazar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getirdi;
Yekta Kopan:
Çok ama çok üzgünüm. Diyecek söz de yok, Sevim’e veda edecek cesaret de... Hepimizin başı sağ olsun. #sevimgözay
Aylin Aslım:
Ah Sevim, ah güzel Sevim! Müstesna insan, kendini hiç ortalara atmadan yaşamış, çalışkan, emekçi. Hiç yan yana koyamam seninle ölümü göçmen kızı. Koyamam. #SevimGözay
Rahşan Gülşan:
Canımız Sevim Gözay’ımızı kaybetmişiz. Çok çok çok üzüldum. Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun arkadaşım. Çok erken oldu! Kavuşturulmuş eller Kavuşturulmuş eller @SevimGozay #sevimgözay
Barış Yarkadaş:
TV 8'in kuruluş sürecinde birlikte çalışma şansına sahip olduğum, çalışkanlığı ve yeteneğiyle tanıdığım #SevimGözay 'ı kaybetmişiz. Allah rahmet etsin... Sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.
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