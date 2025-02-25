Sürpriz iddia: Yılmaz Özdil geri dönüyor

2023 yılında Sözcü gazetesine veda eden gazeteci Yılmaz Özdil'in gazeteye geri döneceği iddia edildi.

Yılmaz Özdil, iddiaya göre Sözcü gazetesine dönmeye hazırlanıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Özdil'in gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesinde yazılarına döneceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Saymaz, Özdil'in Sözcü TV'de program yapmasının da gündemde olduğunu söyledi.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci ağabeyimiz Yılmaz Özdil, gelecek aydan itibaren Sözcü gazetesindeki köşesine dönüyor. Zevkle okuduğumuz yazılarına kaldığı yerden devam edecek. Ayrıca Sözcü TV’de program yapacağı konuşuluyor."

Özdil, 2023 yılının Mart ayında gazeteden ayrılmıştı. Usta gazeteci, kendi Youtube kanalında okurlarıyla buluşmaya devam etmişti.