T24 ve Seyhan Avşar hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, T24 haber sitesinde yer alan, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü" başlıklı haber ve Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından T24 haber sitesinde yer alan, "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü" başlıklı haber ve Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı üzerine "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20/12/2024 tarihinde T24 isimli haber sitesinde “Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye’de öldürüldü” başlıklı haber ve Seyhan Avşar isim şahıs tarafından 21/12/2024 tarihinde Twitter sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımlarda PKK terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle haklarında kayıt bulunan örgüt mensupları (ayrıntısı aşağıda verilmiştir) Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri şekilde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır. "

Seyhan Avşar'dan ilk açıklama: Kime ve neye göre terörist



Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Dünden beri kendime gelemiyorum. Yazıp yazıp susuyorum. Acının en dibinde yazmak mı doğru yoksa köşeye çekilip o anı yaşamak mı bilemiyorum. Ama artık içime sığmıyor bu acı. Dün iki gazeteci meslektaşımız üzerlerine atılan bomba nedeniyle yaşamını yitirdi.. Bir insanın haklarını savunmak için bizlerle aynı görüşü paylaşmasına, bizlerle aynı gazetecilik tarzını benimsemesine gerek var mı? Neye ve kime göre "teröristiz" bizler? Ne kadar çabuk benimsiyoruz birilerinin o ötekileştiren söylemlerini. Bugün Sinan Ateş'in hakkına aynı dünya görüşünü savunduğumuz için mi sahip çıkıyoruz? Ya da dünya görüşünü asla benimsemediğimiz bir gazeteci öldürüldüğünde ne yapacağız? Susacak mıyız? Adalet arayışımız, hakikat inancımız insanların durduğu yere, geldikleri mevkilere göre mi değişecek? Yazık bize çok yazık... Dün bu topraklarda doğup büyüyen iki gazeteci SİHA'larla katledildi. Onlar katledilirken sustuk, sustukça küçüldük..."

Savcılık adli sicillerini paylaştı

Savcılığın açıklamasında Suriye'de öldürülen ve gazeteci olduğu iddia edilen Cihan Bilgin ve Nazım Daştan'ın adli sicil detaylarına da yer verildi.

Buna göre; 1996 doğumlu Bilgin'in 2015 yılında Diyarbakır'da 'PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Kurma Yönetme ve Üye Olma' iddiasıyla kaydı bulunuyor.

Açıklamaya göre Bilgin hakkında ayrıca Mardin 1.Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK-PYD/YPG Silahlı terör örgütüne üye olma iddiasıyla başlatılan bir aranma da mevcut.

Aynı açıklamada 1992 doğumlu Nazım Daştan hakkında paylaşılan bilgilerde ise 2012 ve 2016 yıllarından Gaziantep, 2016 ve 2019 yıllarında Ağrı'da PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla 2'şer adet kayıt mevcut.

Daştan hakkında savcılıkça paylaşılan bir diğer bilgide, Gaziantep 2.Ağır Ceza Hakimliğince 'PKK/KCK-YPG/YDG-H Silahlı Terör Örgütüne Üye olma' iddiasıyla, İstanbul 10.Sulh Ceza Hakimliği, Gaziantep 2.Sulh Ceza Hakimliği ve Diyadin Sulh Ceza Hakimliğince PKK/KCK terör örgütünün propagandası yapmak iddiasıyla aranma kaydı olduğu ifade edildi.