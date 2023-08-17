Tatil Sepeti de Canyaş İletişim'i seçti

Türkiye’nin en büyük turizm portallarının başında gelen Tatil Sepeti, stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

2002 yılında ilk temellerinin atılmasının ardından 2004 yılından bu yana; yüz binlerce kişiye tatil servisi sunan, yıllık toplamda 63 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısıyla dikkat çeken, Türkiye’nin yerli ve milli turizm portalı Tatil Sepeti, stratejik iletişim ve halkla ilişkiler çalışmaları yönetimi danışmanlığı için Canyaş İletişim’i tercih etti.

Canyaş İletişim, en geniş ürün seçeneği, en doğru bilgi, en uygun ödeme koşullarının yanı sıra müşteri odaklı satış öncesi/sonrası hizmetleriyle misafirlerine bir tatil sitesinden beklediklerinin de ötesinde bir tatil alışveriş deneyimi sunma misyonuyla hareket eden Tatil Sepeti’ne ağustos ayından itibaren halkla ilişkiler hizmeti ve iletişim desteği vereceğini açıkladı.