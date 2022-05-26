Teklif TBMM'de: İnternet haber siteleri için yeni düzenleme
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklifi AK Parti ve MHP’nin ortak imzası ile TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin düzenlemeleri de içeren yasa teklif TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifle; internet haber siteleri süreli yayınlara dahil ediliyor. Ayrıca, İnternet haber siteleri de ilanlardan faydalanabilecek.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol