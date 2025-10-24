  1. Anasayfa
TELE 1'e kayyum atandı

TELE 1'e kayyum atandı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında televizyon kanalı TELE1'e kayyum atandığı öğrenildi.

Başsavcılık, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim kampanya direktörü Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında aynı suçlamayla cuma sabahı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri kanalda arama yaparken, Yanardağ gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "casusluk" soruşturması kapsamında TELE1'e şimdi de kayyum atandığı öğrenildi.

