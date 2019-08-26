24 TV ve Star gazetesinde büyük işten çıkarma

Akşam Gazetesi’nin Ankara Bürosunda yaşanan işten çıkarmanın ardından yeni bir tenkisat dalgası patlak verdi. Reklam geliri ödeneğinin kesilmesinden sonra başlayan küçülme 24 TV ve Star Gazetesi’ne sıçradı.

İşte o isimler:

24 TV Ankara Büro Teknik büroda canlı yayın ekibinden 7 kişinin iş akdine son verildi; Fahri Aydoğdu, Hüseyin Doğan, Neşet Turgay, Hasan Ayaz, Hasan Uslu, Kamil Ongun, Onur Yasa.

Ayrıca Star Gazetesi’nin deneyimli Parlamento Muhabiri Şerife Güzel ve Ankara Eki Haber Koordinatörü Talat Doymuş ile yollar ayrıldı.