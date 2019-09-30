25 yıllık Olay Tv kapanıyor mu?

Türkiye’nin ilk yerel televizyon kanallarından Bursa Olay TV ve radyo kanalı Olay FM ekonomik sorunları gerekçe göstererek bugün (30 Eylül) itibariyle yayın hayatını sonlandırma kararı aldığını kurum çalışanlarına duyurdu. Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu medya grubunda çalışanlara tebliğ edilen kapatma kararı son aşamada ertelendi.

GazeteDuvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre bu süreçte televizyon bölümünde çalışan 55 kişinin “yasal haklarını alma” garantisi verilerek iş sözleşmeleri sonlandırıldı. Kapatma kararı olarak duyurulan ve sonrasında vazgeçilen 30 Eylül’de çalışanların bazılarıyla yola devam edileceği bazılarıysa ise yeni sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.

Kanalın kapatılıp kapatılmayacağını sorduğumuz eski Devlet Bakanı ve Olay medya grubunun imtiyaz sahibi Cavit Çağlar ise yalnızca, “Hep beraber göreceğiz” yanıtını vermekle yetindi.

‘HUKUKİ ZEMİNDE TÜM ARKADAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ’

Kapanma kararının gündeme gelmesinin ardından eylem kararı alan ve 30 Eylül gecesi televizyonun önünde kurum temsilcileriyle açıklama yapmayı planlayan Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şubesi, kanalın kapatılıp kapatılmayacağının belirsizliğini koruması üzerine eylemi iptal etti.

Çalışanların hukuki süreçlerini yakından takip ettiklerini ifade eden ÇGD Bursa Şube Başkanı Rabia Deniz, “ÇGD Bursa Şubesi, Bursa’da gazetecilerin örgütlü mücadelesinin temsilcisidir. Hiçbir arkadaşımızın mağdur olmaması için hem hukuki boyutta hem de eylemsel boyutta örgütlülüğümüzü sürdüreceğiz. Bursa Barosu ile ortaklaşa hareket ediyoruz ve avukatlar da bu sürecin takipçisi. Şu an bir kafa karışıklığı var. Arkadaşlarımızın iş akdi feshedildi. Ama yeniden işe girecek olanlar var ve hukuki bir sorun ortaya çıkıyor. Avukatlara bu bilgileri verdik ve bir çalışma hazırlıyorlar. Bu süreçte gazetecilere hukuki süreçte ne yapılabilir, nasıl bir yol izlenebilir üzerine çalışıyorlar. Bunun danışmanlığını verecekler. Dava açan her bir arkadaşımızın hukuki masraflarını ÇGD olarak biz üstleniyoruz ve onların yanında olacağız. Hukuki zeminde tüm arkadaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.

‘ÜYELERİMİZİN YÜZDE 80’İ İŞSİZ’

Artan döviz kuruna bağlı kağıt krizinin ardından yerel medyada çalışan birçok gazetecinin bu durumdan olumsuz etkilendiğini hatırlattığımız Deniz, “Yerel medyayı güçlendirmek adına ne yapılmalı” sorumuza şu yanıtı verdi:

“ÇGD Bursa Şubesi’nin 453 üyesi var. Bir çalışma yaptık kendi aramızda ve üyelerimizin yüzde 80’inin işsiz olduğunu tespit ettik. Geri kalan yüzde yirmi de özel okul, hastanelerin departmanlarında, bazı dergilerde çalışıyorlar. Gazetecilik Bursa’da böyle bir yere doğru gitmeye başladı. Medyaların başındaki bizim duayenlerimiz bir türlü bırakıp gitmiyorlar. Yeni gelen gençler onların uygulamış olduğu para politikalarına bir türlü adapte olamıyorlar. Sistemin dışına kendi kendilerine itiliyorlar. Bursa’da gazetecilerin gazetesini kurması buna da Bursa kamuoyunun destek olması gerekiyor. Bursa’da sivil toplum kuruluşlarının büyük gücü var. Gazetecilerin gazetesi ortaya çıksa ve bunlar da desteklese, haber alma hakkına sahip çıksa birçok gazeteci istihdam edilebilir ve bu hayal değil.”

90’LARDAN BUGÜNE YAYINDA

1991-1992 yılları arasında Hazine’den ve Ziraat Bankası’ndan sorumlu Devlet Bakanı görevini üstlenen Cavit Çağlar’ın sahibi olduğu Olay Gazetesi 1987 tarihinde kuruldu. Olay FM ve Olay TV’nin 1994 yılında açılmasıyla gazete medya grubuna dönüştü.

Kanalın kuruluşundan iki yıl sonra da haber kanalı olan NTV kuruldu ve bu kanal sonrasında Doğuş Yayın Grubu’na satıldı. TMSF’nin 7 Mart 2008 tarihinde kanala el koymasından 2 yıl sonra Cavit Çağlar ile TMSF anlaştı ve Olay Medya Grubu tekrar Çağlar’a geçti.