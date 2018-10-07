3 Adam ayrıldı... Eser Yenenler'den flaş karar

3 Adam ile tanınan Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ayrılıyor! Eser Yenerler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı konuşuluyor.



Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak’la birlikte yaptığı “3 Adam” programıyla ses getiren Eser Yenerler'in yoluna tek başına devam etme kararı aldığı konuşuluyor.

Koç ve Büyükak ile çok iyi dost olduğunu ama artık herkesin kendi kariyerleri için solo projelere yönelmesini gerektiğini söyleyen Yenenler, müziğe yönelecekmiş.

Yenenler, lise yıllarında yaptığı gibi yeni bir rock grubu projesini hayata geçirmeyi hedefliyormuş.