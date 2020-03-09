A Haber iş başında! Türkiye - Yunanistan sınırında skandal görüntüler

Yandaş A Haber muhabiri Vedat Sezer’in, bir sığınmacıyı Yunanistan tarafına geçmeye ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Türkiye’deki sığınmacıların Yunanistan tarafına geçebilmesi için sınır kapılarının açılmasının ardından binlerce sığınmacının iki ülke arasındaki bekleyişi sürüyor.

Yunanistan tarafına geçebilen ancak Yunan güçleri ve ırkçı gruplar tarafından yakalanıp alıkonulan sığınmacılar, darp edilerek Meriç nehri üzerinden Türkiye tarafına gönderiliyor.

Sendika.Org’da yer alan habere göre, yandaş A Haber muhabiri Vedat Sezer, sınırda bulunan bir sığınmacıyı Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına geçmeye ikna ettiği ortaya çıktı.

Tunca Köprüsü yakınlarında gerçekleşen diyalogda sığınmacıya Meriç ilçesinden botla geçişlerin yoğun olduğunu söyleyen Sezer “Buradan buradan botlarla. Meriç’in oradan çok geçen var” diyerek sığınmacıyı ikna etmeye çalışıyor.

Sezer ile sığınmacı arasında geçen diyalog özetle şu şekilde:

Vedat Sezer: Buradan buradan botlarla…

Sığınmacı: Yani nereye kadar gitmemiz lazım?

Vedat Sezer: Aşağıda, ileride çok geçebilen var içeriye, gece. Meriç’ten. Meriç’in ilçesi var bir de ilçe. Meriç’in oradan çok geçen var. Bir sürü bot var orada, hepsi geçiyor. Sabaha kadar, karanlıkta geçebiliyorlar.

Sığınmacı: Buradan mesafe ne kadar yürüyerek gitsek?

Vedat Sezer: Meriç uzak, 50 kilometre. Meriç ilçesi var, onun sahilinde bu nehrin devamı. Orada kısa bir yer var, oradan geçiyorlar.

Sığınmacı: Bu nehrin devamı mı? Peki, o Uzunköprü vardı, oradan geçenler oluyor mu? Bize…

Vedat Sezer: Uzunköprü, Meriç. Uzunköprü uzak. Meriç ilçesi. Nehir ilçesi.

Sığınmacı: Çünkü bizi oraya (Uzunköprü) yönlendiriyorlardı da biz şey yapmadık.

Vedat Sezer: Oradan geçen çok. Karpuzlu var, İpsala var. Bir 100 kilometre aşağıda.

