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  4. 23 Nisan 2019 16:07

A Haber'de Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili skandal ifade

Sabah muhabiri Nazif Karaman A Haber'de katıldığı programda şehit cenazesinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan Osman Sarıgün için "En büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" dedi.

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Ankara'nın Çubuk ilçesindeki cenazede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı A Haber’de tartışıldı. 

CHP lideri Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişiminde gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i dün serbest bırakıldı. Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı sırada kameralara yansıyan Osman Sarıgün'ün gözaltı süresi ise savcılık sorgusu ardından uzatılmıştı.

A Haber’de 'Canan Barlas ile Gündem' programına katılan Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman ise, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilişkin "Osman Sarıgün’ün buradaki en büyük talihsizliği kameralara yakalanmış olması" ifadelerini kullandı.
 
 

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