A Haber'de skandal sözler: ''Belki şehit veriyoruz ama...''

Türkiye gece yarısından bu yana İdlib'ten gelen şehit haberlerine ağlarken AK Parti iktidarına yakınlığıla bilinen A Haber'den skandal bir anons geldi. Canlı yayına görüntülü bağlanan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün skandal ifadelere imza attı.
Akgün, "Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz" dedi.
A Haber Ankara Temsilcisi sözlerinin devamında "17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.
Haber3.com'a Google'da abone olun