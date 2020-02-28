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ŞEHİT SAYISI ARTIYOR: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ!
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  4. 28 Şubat 2020 04:09

A Haber'de skandal sözler: ''Belki şehit veriyoruz ama...''

Peş peşe gelen acı haberlerde İdlib'deki şehit asker sayısı her geçen dakika artarken AK Parti iktidarına yakın A Haber canlı yayınında skandal ifadelere yer verildi. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün "Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz" dedi.

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Türkiye gece yarısından bu yana İdlib'ten gelen şehit haberlerine ağlarken AK Parti iktidarına yakınlığıla bilinen A Haber'den skandal bir anons geldi. Canlı yayına görüntülü bağlanan  A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün skandal ifadelere imza attı.

Akgün, "Belki şehit veriyoruz ama karşılığında ciddi kayıp verdiriyoruz" dedi. 

A Haber Ankara Temsilcisi sözlerinin devamında "17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

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