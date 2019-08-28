A Haber'den CNN Türk'e üst düzey transfer

CNN TÜRK Genel Müdürü olarak atanan Murat Yancı, Haber Merkezi’nde yeni bir yapılanmaya hızlı başlamıştı.

Murat Yancı şimdi de CNN TÜRK program servisini mercek altına aldı ve ilk transferini yaptı. CNN TÜRK Programlar Koordinatörlüğü görevine Yasemin Tüzemen’i getirdi.

YASEMİN TÜZEMEN KİMDİR?

Mesleğe 1996 yılında Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Yasemin Tüzemen ardından FOX TV, Star TV, ATV gibi önde gelen kanalların program servislerinde çalıştı. 2010-2012 yılları arasında Kanal D'de İçerik Editörü olarak görev yapan Tüzemen, 2013-2014’te Artı Film’de şef editörlük görevinde bulundu. Production House'da 3 yıl boyunca İçerik Müdürlüğü yapan Tüzemen son olarak bir çok kanala dış yapım program çeken sektörün önde gelen firmalarından Bloom Media'da Genel Koordinatör olarak görev yapıyordu.

