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  4. 14 Ekim 2019 16:14

A Haber'in yalanını TRT ortaya çıkardı !

A Haber muhabirinin “Kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor” dediği an, TRT’nin de canlı yayında olması, A Haber’in yalanını ortaya çıkardı.

A Haber'in yalanını TRT ortaya çıkardı !
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Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ndan canlı yayın yapan A Haber’in yalanı deşifre oldu.

A Haber muhabirinin “Kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor” dediği an canlı yayında olan TRT, A Haber’in yalanını farkında olmadan ortaya çıkardı.

Görüntülerde, A Haber muhabiri duvarın arkasına saklanarak yayın yaparken, TRT muhabiri ayakta ve kasksız bir şekilde canlı yayına devam ediyor.

Duvarın arkasına saklanıp yayın yapan A Haber muhabiri ve TRT muhabiri böyle görüntülendi: 

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