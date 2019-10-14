A Haber'in yalanını TRT ortaya çıkardı !

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine başlattığı ‘Barış Pınarı Harekatı’ndan canlı yayın yapan A Haber’in yalanı deşifre oldu.

A Haber muhabirinin “Kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor” dediği an canlı yayında olan TRT, A Haber’in yalanını farkında olmadan ortaya çıkardı.

Görüntülerde, A Haber muhabiri duvarın arkasına saklanarak yayın yaparken, TRT muhabiri ayakta ve kasksız bir şekilde canlı yayına devam ediyor.

Duvarın arkasına saklanıp yayın yapan A Haber muhabiri ve TRT muhabiri böyle görüntülendi: