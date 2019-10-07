ABD dizisinden Türkiye'ye gönderme !

Digiturk’te yayınlanan “Succession” dizisinde tartışma yaratacak bir konu ekrana geldi. Son bölümü Türkiye’de geçen dizide, “Cumhurbaşkanımızın kızının kocası ülkedeki kimi varlıkların kontrolünü ele geçirmek istedi, yolsuzluk karşıtı ama biraz da güç savaşı” ifadeleri kullanılıyor.

Daha önce “Designated Survivor” darbe girişimine gönderme yapmıştı. Geçen hafta da “South Park” Türk polisinin müdahale görüntülerini Çin’miş gibi ekrana taşıdı. Netflix’teki “The Spy” dizisinde bölünmüş Türkiye haritası ortalığı karıştırmıştı.

Habertürk gazetesi yazarı Oray Eğin’in köşesinde aktardığında göre Ekin Koç ve Selim Bayraktar’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı Succession dizisinin “DC” adlı bölümünde dizinin merkezindeki Roy ailesinin küçük oğlu Roman (Kieran Culkin) iş bağlamak için özel uçağıyla Bursa’ya gidiyor.

Murdoch’lardan esinlenerek yaratılan Roy ailesi ellerindeki medya şirketinin yeniden tek sahibi olmak için yatırımcı arıyor, bu arayış da onları Türkiye’ye yönlendiriyor.

Türk yatırımcılar kendi portföylerini genişletmek ve propaganda kanallarını kurmak için Roy ailesinin medya bilgisine ihtiyaç duyduklarını, bu yüzden de işbirliğine sıcak baktıklarını söylüyorlar.

Bu aşamaya kadar sıradan görünen bir iş birliği, konunun Türkiye’de geçmesi ya da Türk yatırımcıların devreye girmesi de rastgele seçilmiş gibi duruyor. Ancak bir süre sonra iktidara, 15 Temmuz’a dair örtülü göndermeler başlıyor.

Oray Eğin yazısına şöyle devam ediyor:

“Bursa’daki yatırımcılar toplantısında potansiyel ortaklarına ‘En tepeden Amerikan medyasına gireceksiniz’ diye sunumunu yapıyor Roman. Tam şirket yöneticileriyle otelde pazarlık yaptıkları sırada da ortalık karışıyor. Kimse bir açıklama yapmıyor, cep telefonları toplanıyor, ‘her şey iyi, her şey kontrol altında, bir durum olabilir ama korunuyoruz’ diyor Kadir rolündeki Ekin Koç. (Daha sonra başka bir dilde konuşuyor, ama Türkçe değil.)

Bir aracı ‘Her şey normal’ diyor. ‘Sevk ve idare görevi gibi düşün. Biz ve başka yatırımcılar bir araya geldik. Onların adamları yolsuzluk karşıtı, bu da onların konferansı gibi bir durum… Katılmak zorunda olduğun bir parti gibi, katılmazsan ayıp olur…’

Bu arada silahlı adamlar otelden kimsenin çıkmasına izin vermiyor, Roy’un koruması uzaklaştırılıyor, hemen herkes otelin balo salonunda rehine tutuluyor.

Amerikalı medya yöneticileri Türkiye’ye getiren aracı durumu biraz daha açıklıyor.

‘Cumhurbaşkanımızın kızının kocası ülkedeki kimi varlıkların kontrolünü ele geçirmek istedi, yolsuzluk karşıtı ama biraz da güç savaşı’ diyor. ‘Türk usulü boyun eğme, ama her şey yolunda.’

Kimsenin vurulmayacağını ama anlaşmayla da ilgilendiklerini söylüyor.

Devreye Kadir giriyor ve Türk yatırımcıların Amerikan hükümeti tarafından engellenmeyeceğine dair garanti istediğini söylüyor. Roman Roy da medya patronu babasının hükümet üzerindeki etkisini hatırlatıyor.

Bir süre sonra oteldeki yabancıların el kaldırması isteniyor, Amerikalılar da balo salonundan çıkartılıyor. Amerika’ya döndüler mi, bilmiyoruz. Herhalde önümüzdeki haftaki sezon finalinde belli olacak.”