Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor'da şok gelişme !

Survivor'da son zamanlarda performansıyla dikkatleri üzerine çeken yarışmacı Berna Canbeldek, kötü bir biçimde sakatlanmıştı. Sağlık durumu merak edilen Berna Canbeldek ile ilgili Acun Ilıcalı'dan yanıt geldi. Peki Berna Canbeldek yarışmaya devam edebilecek mi?

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, “Size çok ama çok üzücü bir haberim var. Maalesef üzülerek söylüyorum, ünlüler takımından bir yarışmacı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Berna maalesef diz kemiğinde çatlak olduğu için Survivor'a devam edemeyecek. Kendisini çok severim. Büyük ümitlerle gelmişti. Çok mutlu olmuştu, onu davet ettiğimiz zaman. Ama her zaman söylüyorum sağlık çok önemli arkadaşlar" diyerek üzücü haberi verdi

BERNA CANBELDEK KİMDİR?

Berna Canbeldek 1990 yılında Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. State School of Ballet and Acrobatics Berlin ve Transform Acting School Berlin'de eğitim aldı.Yetenekleri arasında dans, akrobasi, şarkı söylemek, piyano, at binme ve inline skates bulunuyor. Yetenek Sizsiniz Türkiye 2012-2013 finaline ve Survivor 2014 & 2015 Ünlüler-Gönüllüler programlarına katıldı.İyi derecede Almanca, Hollandaca ve İngilizce konuşmaktadır. Boş zamanlarında spor yapmayı, sörf yapmayı ve arkadaşları ile sohbet etmeyi çok seven Berna Canbeldek, 169 cm boyunda ve 56 kilo.