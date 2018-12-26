  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Televizyon
  4. 26 Aralık 2018 23:17

Acun Ilıcalı o programı yayından kaldırdı

Uzun süredir ekranlarda bulunan Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı.

Acun Ilıcalı o programı yayından kaldırdı
A+ A-

5 sezondur Serap Paköz’nün sunumu ile ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8’de flaş bir karara imza atıldı.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2,5 sezondur Serap Paköz’nün sunumu ile ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı.

Daha önce yayın saati de değiştirilen program reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü elde edememişti.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın gerçekleştirdiği program cuma günü son kez yayında olacak.

Hafta içi her sabah 09.45’te yayınlanan Gerçeğin Peşinde, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına benzer bir formata sahipti.

program , gerçeğin peşinde , acun ılıcalı , yayın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM