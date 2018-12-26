Acun Ilıcalı o programı yayından kaldırdı

5 sezondur Serap Paköz’nün sunumu ile ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV 8’de flaş bir karara imza atıldı.

Bazı kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 2,5 sezondur Serap Paköz’nün sunumu ile ekranlara gelen Gerçeğin Peşinde programı yayından kaldırıldı.

Daha önce yayın saati de değiştirilen program reytinglerde istenilen başarıyı bir türlü elde edememişti.

Yapımcılığını Bloom Medya'nın gerçekleştirdiği program cuma günü son kez yayında olacak.

Hafta içi her sabah 09.45’te yayınlanan Gerçeğin Peşinde, reyting rekorları kıran Müge Anlı ile Tatlı Sert programına benzer bir formata sahipti.