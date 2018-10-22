Acun Ilıcalı, Star'ın dizisini TV8'e transfer etti

Star TV'de yayınlanan günlük dizi Adını Sen Koy, geçtiğimız hafta ekrana gelen 390. bölümüyle final yapmıştı. Geçen sezon aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken dizi, bu yıl ise aynı başarıyı sağlayamamıştı.

Ekran macerasına TRT 1'de başladıktan sonra Star TV'ye transfer olan Adını Sen Koy'un yeni kanalı belli oldu.

Başrollerinde; Cenk Torun, Özlem Deniz Durmaz, Tuğçe Ersoy Gökberk Demirci, Mert Öcal ve Dünya Aydoğdu'nun rol aldığı dizi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'e transfer oldu. Instagram hesabından bir açıklama yapan dizinin başrol oyuncusu Cenk Torun, "En kısa zamanda yeni kanalımız TV8'de yeni saatimizde buluşmak üzere" dedi.