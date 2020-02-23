Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz'a sert çıkış !

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da gerilim her geçen gün artıyor! Oyun öncesi Acun Ilıcalı, gönüllüler takımında ilk olarak Nisa Bölükbaşı'na söz verdi. Daha sonra ise eleme potasında yer alan Evrim Keklik ile Fatma Günaydın'dan birkaç söz istedi.

Fatma, "Makbule'nin yerine gitmesi gereken insanlar vardı. Bir anda oldu, biz de şaşkınız" dedi. Araya giren Yasin, "Madem ki ortaya laf attın, isim ver. Kimler gitmeliydi?" sözleriyle, takım arkadaşından isim vermesini istedi.

Bunun üzerine Acun Ilıcalı, müdahale etti ve Yasin'i sert bir şekilde uyardı. Ilıcalı yarışmacıya "Sunucu benim, sen farkındasın değil mi? Onu ben sorayım istersen! Öyle bir şey sorarsam ben sorarım" diyerek sert çıktı.

Bu çıkışın ardından ise Yasin Obuz ne diyeceğini bilemedi.